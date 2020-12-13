في خطوة لافتة.. الولايات المتحدة تعتمد خريطة جديدة للمغرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 11:04 مساءً

بعدما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها رسمياً بسيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها، قررت واشنطن اليوم اعتماد “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.

وأعلن السفير ديفيد فيشر “هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس (دونالد) ترامب الجريء قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”، قبل أن يوقع “الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية لمملكة المغرب”.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أمس عبر حسابه على تويتر أن “اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لضمان السلام والازدهار!”.

وأضاف “المغرب اعترف بالولايات المتحدة العام 1777. لذلك من المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية”.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو منذ سنوات بإجراء استفتاء تقرير مصير بموجب اتفاق وقف إطلاق نار وُقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاماً.