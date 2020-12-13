شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لدفع آفاق التعاون بين مصر والعراق والأردن والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الإسراع في إتمام المشروعات المشتركة بين مصر والعراق والأردن، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، مشددًا على حرص بلاده على دفع آفاق التعاون ضمن الآلية الثلاثية.

وحذّر مدبولي - خلال ترؤسه جلسة مباحثات ثلاثية أمس في العاصمة القاهرة بين مصر والعراق والأردن، بحضور وفود وزارية للدول الثلاث - من أن التأخر في تنفيذ هذه المشروعات يُضاعف من تكلفتها، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أن تتضمن الدراسات التي ستتم لكل مشروع إمكانية تنفيذه على أكثر من مدى قصير، أو متوسط، أو بعيد، وسيكون قرار التنفيذ وفق توجيهات القيادة السياسية في البلدان الثلاثة.

وأضاف أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونموًا اقتصاديًا في الدول الثلاث، خاصة في مجالات الطاقة، والتشييد والبناء، والتجارة البينية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، لافتًا النظر إلى أهمية وضع خطة عمل تنفيذية واضحة وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها، وإطارها الزمني.

واتفق الوزراء المشاركون بدورهم في جلسة المباحثات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن على عدد من النقاط المشتركة، من بينها ضرورة تفعيل التعاون في المجال الصحي، والصناعات الدوائية، وضرورة البناء على ما جرى التوصل إليه في مجال الربط الكهربائي بين مصر والأردن؛ لتوسيع أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بين الدول الثلاث، وضرورة إنشاء لجنة ثلاثية مهمتها زيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتذليل معوقات حركة التجارة، بالإضافة إلى ضرورة دراسة سُبل تفعيل المقترح الأردني بإقامة مركز إقليمي للأمن الغذائي.