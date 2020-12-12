ترامب يعتزم تنظيم تحقيق بشأن نجل بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تعيين مستشار خاص للتحقيق في نجل المرشح الرئاسي جو بايدن، هانتر.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم السبت، عن أحد مصادرها قوله: إن “ترامب وجّه المستشارين، في الأيام الأخيرة، للبحث عن أشخاص بإمكانهم شغل هذا المنصب، مع انهيار الدعاوى القانونية وجهود ترامب وحملته لقلب نتائج الانتخابات”.

وأخبر كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، عدداً من الأشخاص، وفق أحد المصادر، بأن “الرئيس ترامب مهتم بالبحث عن محقق خاص، للتحقيق في مزاعم التزوير في الانتخابات، ويريد التصرّف بسرعة”.

وفقًا للصحيفة، “يعتقد ترامب أنه في حالة فوز بايدن، فقد تخفي إدارته الإجراءات القانونية”.

كما أعرب ترامب عن عدم رضاه عن عمل المدعي العام ويليام بار فيما يتعلق بإجراءات ترامب المالية فيما يتعلق بايدن.

وناقش كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك إمكانية البحث عن محقق خاص للتحقيق في هانتر بايدن، معربين عن خيبة أملهم من طريقة تعامل وزير العدل وليام بار مع التحقيقات في معاملات بايدن التجارية والمالية، والقلق من أن إدارة بايدن المقبلة قد تسعى إلى إغلاق أي تحقيق متعلق بنجله هانتر، وفق ما أكده أحد المسؤولين في الإدارة.

ورفض كلّ من البيت الأبيض، ومتحدث باسم بار، ومتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن، التعليق. وأكد أشخاص مطلعون على المسألة أن التحقيق بشأن هانتر لا يشمل والده جو.