شباب المحمدية “ينفرد” بصدارة ترتيب البطولة بعد تعثر الوداد

انفرد فريق شباب المحمدية بصدارة الترتيب العام المٶقت للنسخة الحالية للبطولة الاحترافية، 6 نقاط، بعد تعادله مع حسنية أكادير، لحساب مباريات الجولة الثالثة.

واستغل ممثل مدينة الزهور تعثر الوداد أمام أولمبيك أسفي بهدفين لواحد للانفراد بالصدارة، في وقت ارتقی فيه الفريق المسفيوي للمركز الثاني مناصفة مع الوداد، الذي تجمد رصيده في 6 نقاط.

وفي مباريات اليوم السبت، تعادل المغرب الفاسي بهدف لمثله مع يوسفية برشيد، في وقت حقق فيه الجيش الملكي فوزه الأول هذا الموسم علی حساب نهضة الزمامرة بعد خسارتين أمام المغرب الفاسي والمغرب التطواني.

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