شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 13 ألف إصابة و194 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 13947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة إلى مليونين و365 ألفا و 319 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت فرنسا 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 57761.