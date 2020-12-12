الاتحاد الأوروبي والعفو الدولية ينددان بإعدام المعارض الإيراني روح لله زم

نفذت إيران حكم الإعدام السبت في المعارض روح الله زم الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.

وقال التلفزيون الرسمي إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت "قبل اكثر من شهر" في قضية زم وثبتت "الحكم الصادر بحقه (في حزيران/يونيو) من قبل المحكمة الثورية" في طهران.

وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" السبت بإعدام روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

من جهتها قالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنها "صدمت وشعرت بالذعر" جراء عملية الإعدام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي وصفته بأنه "صحافي ومعارض" يشكل "تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع".

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعا لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي "لكي يلغي هذا الحكم القاسي".

أعربت من جهتها منظمة مراسلون بلا حدود التي اتهمت إيران بخطف زم، عن "صدمتها" من "تنفيذ (السلطات الإيرانية) حكم الإعدام".

وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.

وأُعلن توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن إيران لم تحدّد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمةً المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

كان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.

وقُتل 25 شخصا على الأقل في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 والثالث من كانون الثاني/يناير 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسي، بأنها "تمرد".

وأغلق "تلغرام" الحساب بعدما طلبت إيران ذلك حجب القناة بسبب تحريضها على "تمرد مسلح".

وكانت محاكمة زم بدأت في شباط/فبراير.

وبحسب نص الاتهام فان المعارض مثل بتهمة "الإفساد في الأرض"، احدى أخطر التهم في الجمهورية الاسلامية ويعاقب عليها بالاعدام.

