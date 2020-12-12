4 دول تستقبل الحقائب الشتوية والمساعدات الغذائية السعودية

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وفيما وزع المركز 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية في قرية كرم أباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، شهدت النيجر توزيع 23 طنا و112 كجم من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1.512 فردا.وعقد مشروع (مهارتي بيدي-2) لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، دورة تدريبية في مجال البيطرة بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في مأرب، استفاد منها 28 متدربا ومتدربة، وواصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
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