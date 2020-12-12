شكرا لقرائتكم خبر 4 دول تستقبل الحقائب الشتوية والمساعدات الغذائية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل اليمن والأردن وباكستان والنيجر الحقائب الشتوية السعودية والمساعدات الغذائية أمس، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار النهج الإنساني للمملكة بتوفير الرعاية الكاملة للاجئين في جميع المجالات؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف التي يمرون بها.

وفيما وزع المركز 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية في قرية كرم أباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، شهدت النيجر توزيع 23 طنا و112 كجم من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1.512 فردا.

وعقد مشروع (مهارتي بيدي-2) لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، دورة تدريبية في مجال البيطرة بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في مأرب، استفاد منها 28 متدربا ومتدربة، وواصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.