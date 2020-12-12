أبوالغيط يدعو لمواجهة القوى الإقليمية التي تضر الأمن العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إلى استجابة عربية جماعية في مواجهة سياسات القوى الإقليمية التي تضر بالأمن القومي للدول العربية، مبينا أن التحديات التي تواجهها المنطقة غير مسبوقة، خاصة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي.

وقال في الكلمة التي ألقاها أمام جلسة البرلمان العربي الثانية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة «الأجندة العربية حافلة بالقضايا والموضوعات، أغلبها ملح وخطير، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن العلاقات الخارجية إلى القضايا الاجتماعية، وكلها قضايا تشغل المواطن العربي في الدول العربية كافة»، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967

وعاصمتها القدس الشرقية ستبقى على رأس هذه التحديات.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال عن تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية الممنهجة في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره ومن يموله ويدعمه، مشيدا في الوقت نفسه بخطة البرلمان العربي الجديدة، ‏وخاصة فيما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبرا جامعا لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل الدولية.‏

فيما أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في كلمته، أهمية مركز الدبلوماسية العربية الذي قرر البرلمان إطلاقه، معربا عن أمله في أن يقوم المركز بدور مهم في إعداد الدراسات والبحوث التي ستسهم في تنمية المجتمعات العربية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبدالرازق أن توقيع بروتكول تعاون يأتي من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية.