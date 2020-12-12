انسحابات سريعة بين الشرعية والانتقالي في عدن وأبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل عمليات الانسحابات المتبادلة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي من مواقعها السابقة لليوم الثالث على التوالي، تحت إشراف فريق عسكري من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، في خطوة تشمل محافظتي أبين وعدن، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد على أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، وأن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف، وشدد على التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

وتيرة سريعة

وثمنت الحكومة اليمنية الشرعية الدور الأخوي الصادق للسعودية في مساعدة اليمن وإسناده لتجاوز أزمته الراهنة، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني «يبذل الأشقاء بالمملكة جهودا أخوية نبيلة وصادقة لرأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي توج باتفاق الرياض والشروع في تطبيق آلية تسريع تنفيذه امتدادا لدور المملكة البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف».

‏ودعا كافة اليمنيين لطي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني، وقال «هي طوق النجاة الوحيد لبلدنا وشعبنا في معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

ميدانيا، شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس شمالي الضالع، أسفرت عن مصرع 12 حوثيا، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة على أن وحدات من الجيش الوطني هاجمت مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأكد المصدر على أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصرا من الميليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الأبطال عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، وتدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها الميليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.

من جهة أخرى، تشهد مناطق بمديرية منبه بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي وقبائل بني خولي من منبه لليوم السادس على التوالي، ومواجهات شرسة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة المعقل الرئيس لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، إثر اعتداء مسلحي الميليشيات على أبناء القبائل مطلع الأسبوع الماضي، وأكد مصدر قبلي على أن الميليشيات الحوثية فرضت حصارا شاملا على أبناء القبائل، وقصف مدفعي مكثف استهدف قراهم.

مشاهدات يمنية: