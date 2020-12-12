90 قتيلا في صفوف طالبان

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وجاء في البيان أن قوات الدفاع الأفغانية صدت هجمات شنتها حركة طالبان في مناطق بانجواي وخيراي وارغانداب ومايواند بإقليم قندهار، وأضاف «إن 90 من طالبان قتلوا، وأصيب تسعة آخرين خلال الاشتباكات، وتم العثور على 15 حقل ألغام، وأحبط فريق من المهندسين، تابع للجيش الوطني الأفغاني، مفعول الألغام».وقالت الوزارة «تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو، بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في هجمات إرهابية».
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