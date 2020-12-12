شكرا لقرائتكم خبر المحكمة العليا تحسم الأمر لبايدن.. وترمب: خذلوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المحكمة الأمريكية العليا بخذلانه.

وقال في حسابه على (تويتر) أمس «المحكمة العليا خذلتني ولم تتحل بالحكمة والشجاعة»، في أعقاب رفضها دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بدعم من الرئيس سعيا لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ورفضت المحكمة العليا النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

والولايات التي طالب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية فيها هي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وجميعها حاسمة.

وفي حين يرتقب أن يتجمع كبار الناخبين غدا لتأكيد أصواتهم، يواصل ترمب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، ويؤكد على أن الانتخابات سرقت منه.

وفي ظل غياب عناصر ملموسة تدعم اتهامات ترمب بحصول عمليات تزوير في الانتخابات، فإن غالبية الشكاوى التي قدمها حلفاؤه في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد أسقطت في المحاكم.

وكان أكثر من 120 عضوا جمهوريا في الكونغرس قد انضموا إلى هذا الإجراء، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها خبراء قانونيون لهم.

وتمهد هذه الخطوة الطريق للتأكيد على أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون الرئيس 46 للبلاد، وهذه هي المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي تبطل فيها المحكمة جهود فريق ترمب لإلغاء النتائج الانتخابية.

وكان قضاة رفضوا الثلاثاء الماضي محاولة النائب الجمهوري مايك كيلي من ولاية بنسلفانيا وآخرين عرقلة نتائج الانتخابات في الولاية.

وينهي قرار المحكمة العليا سلسلة كارثية من المعارك القضائية لحملة ترمب، التي شهدت عشرات المحاولات لإلغاء الانتخابات التي رفضها القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.