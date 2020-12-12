70 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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وتوفي نحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات (كوفيد-19)، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز التي نشرت أمس الأول، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات في أي دولة، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 15.7 مليون شخص بالمرض.
وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 9.8 ملايين إصابة، بينما سجلت البرازيل 6.8 ملايين إصابة.
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