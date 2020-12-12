شكرا لقرائتكم خبر كيهرس للمعلمي: نقدر خطوات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، افتراضيا أمس، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس خلال اللقاء عن ترحيبها وتقديرها بالخطوات المقدمة من المملكة في هذا الخصوص.
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