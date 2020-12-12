شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يلقي القبض على وزير النقل في حكومة الإخوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن أجهزة الأمن، ألقت القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل في حكومة جماعة الإخوان الإرهابية. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة قولها، إن القبض على المذكور جاء بعد الحصول على الأذونات القضائية اللازمة، ويتم حالياً استجواب المتهم من قبل جهات التحقيق.

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