شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد قانون «الأمن الشامل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ.ف.ب)

تظاهر الآلاف، للأسبوع الثالث على التوالي، في شوارع عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس، احتجاجاً على مشروع قانون «الأمن الشامل»، وسط انتشار أمني مكثف.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بتحريض من النقابات والجمعيات وحركات يسارية. وجرت تظاهرة السبت، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول نحو ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية باريس، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية.

وفي ليون الفرنسية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها، من قبل المحتجين.

وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه، ومرسيليا، وتولوز، وستراسبورج.

ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية».