شكرا لقرائتكم خبر عن «قلب الغابة».. هدية رومانسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف طاقم طائرة هليكوبتر للإنقاذ أثناء التحليق في منطقة غابات قرب شلالات كايبارا في نيوزيلندا، عن مجموعة من الأشجار مزروعة على شكل قلب وسط غابة صغيرة. أطلق عليها رواد التواصل الاجتماعي «قلب الغابة»، بعد نشر الصورة من قبل رئيس طاقم الهليكوبتر مارك تيني كانيل.

واتضح أن رجلاً يدعى واين بارنز قدم هذا العمل كبادرة رومانسية لزوجته روزي، إضافة إلى منزل قريب من «القلب». ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان واين أو زوجته لا يزالان في المكان أم لا. ويتكون «القلب» من أشجار تتحول إلى اللون البني المحمر في الخريف.

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