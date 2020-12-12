شكرا لقرائتكم خبر عن «جوال» بطلاً لكأس منصور بن زايد في مضمار الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «جوال» للوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس فرناندو جارا، بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي أقيم في الشوط الخامس «الرئيسي» لمسافة 1200 متر، والذي جرى السبت على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، حيث بلغت جوائزه 100 ألف درهم.

حقق البطل فوزه في زمن 1:20:51 دقيقة، وحل بالمركز الثاني وبفارق رقبة الجواد «إيه إف تغزل» لخالد خليفة النابودة، والثالث «إيه إس نهاوند» لمالكه أحمد محمد المرر يفارق طول ورقبة، وتوج الفائز الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ومعتز الزعيم ممثل شركة المروان.

وشهد منافسات السباق كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الاصيلة.

وفي بقية الأشواط، توج الجواد «إيه إف سناد» لصالح عمر بن حيدر بقيادة الفارس ناتان كروس بالمركز الأول في الشوط الأول، بعد أن قطع مسافة 1200 متر بزمن قدره 1:21:70 دقيقة، وحل ثانياً بفارق 3,5 طول الجواد «رضوان» التابع للوثبة للسباقات، وجاء بالمركز الثالث «قصر الرواسي» لعبدالباسط الشحي.

وفي الشوط الثاني حصدت المهرة «أشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس فابريس فيرون المركز الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، بعد أن قطعت مسافة 1000 متر، بزمن 1:06:83 دقيقة، وحلت ثانية «إيه إس ريان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بفارق أنف، والثالثة المهرة «زهرة الوثبة» التابعة للوثبة للعقارات.

وفي الشوط الثالث، لمسافة 1700 متر، فازت بالمركز الأول المهرة «أميرة» لمالكها محمد المحمود بقيادة الفارس كونور بيسلي في زمن قدره 2:00:51 دقيقة، وحلت بالمركز الثاني وبفارق 9 أطوال «إيه إف فرنسا» لمالكها خالد النابودة، وجاءت ثالثة «كينج مجد» التابعة لبايرلي للسباقات.

وفي الشوط الرابع ذهب الفوز لمصلحة الجواد «جاب اليعسوب» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة الفارس أشتيبان مازور، وهو شوط خصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1700 متر، وقطع البطل المسافة في زمن 2:02:34 دقيقة، وبفارق 5,5 طول عن الوصيف «إيه إف إشعار» لخليفة النيادي، والثالث «إيه غف الجود» لمالكه سعيد خليفة الظاهري.

وفي الشوط السادس والختامي لمسافة 1200 متر، فاز بالمركز الأول الجواد «مان هنتر» لمروان البيضائي، بقيادة الفارس ريان كوراتولو، في زمن بلغ 1:12:97 دقيقة، وبفارق طولين، عن صاحب المركز الثاني «سبورتس ريبورتر»، والثالث «ون سيسونز» لمالكته لينا أحمد بنشي.