شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان».. ملحمة البطولات والتضحيات والمقاومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تزامناً مع افتتاح «مدرج خورفكان»، الفيلم السينمائي الملحمي «خورفكان» المقتبس من المؤلف التاريخي «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يسلط الضوء على سلسلة الأحداث البطولية التي سطّرها أهل المدينة في صد الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة عام 1507، ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي أفونسو دي البوكيرك، كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاماً.

وكانت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الجهة المشرفة على إنتاج العمل، أعلنت نفاد جميع تذاكر الفيلم المجانية الخاصة بالعروض التي يستضيفها المدرج من 15 حتى 17 ديسمبر الجاري، من 7:30 حتى 9:30 مساء، فيما سيكون في دور السينما المحلية بداية من 17 ديسمبر الجاري.

ويروي الفيلم تفاصيل الأحداث التي ترافقت مع صبيحة يوم الحادي والعشرين من سبتمبر عام 1507، بعد ظهور الأسطول البرتغالي الذي ضمّ آنذاك ست سفن يقودها الجنرال البحري دي البوكيرك، ترافقه مجموعة من النبلاء، يطاردون قارباً محلياً (سنبوك) يحاول الهرب شمالاً ناحية «هرمز»، لتترافق الأحداث ويخبر الأهالي بوصول البرتغاليين، وتبدأ معارك الدفاع التي جسدها أبناء المدينة وسطروا خلالها مشهد إباء سُجل في تاريخ المنطقة.

أسواق التجارة

تستكمل الملحمة السينمائية التاريخية التي جرى العمل عليها على مدار عامين، قصة المدينة بعد مرور سبعة وعشرين عاماً من إحراقها، حيث كانت قد استمرت الحياة وأعاد أهلها بناء ما تهدّم منها من جديد، ونهضت أسواق التجارة والمحاصيل وازدهرت العمارة، وتحررت من سيطرة «هرمز» التي كانت خاضعة آنذاك لحكم البرتغاليين، وسرعان ما تغيرت الأحداث في ال13 من فبراير عام 1534، حيث شن القائد

عسكرية لإخضاع المدينة، ولكن هذه المرة عاودت خورفكان سرد التاريخ من جديد، وأثبتت جدارتها في صد العدوان.

وشاركت في الفيلم كوكبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم الفنان السوري رشيد عساف الذي جسد دول القائد البرتغالي دي البوكيرك، والنجم السوري قيس الشيخ نجيب، والفنانون الإماراتيون أحمد الجسمي، ومحمد العامري، والدكتور حبيب غلوم، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء.

وتولى مهمة إخراج العمل مخرجان عالميان هما الإيرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول، كما شارك في الملحمة السينمائية أكثر من ثلاثمئة شخص ما بين طاقم التمثيل وعمليات الإنتاج، وتمت جميع مراحل التصوير على شواطئ خورفكان ومزارعها وجبالها ومدينتها القديمة. وتولى عملية التصوير مدير التصوير العالمي الأيرلندي ريتشارد كيندريك، كما تم اختيار الأماكن بعناية فائقة، لما تتميز به من شبه كبير بالمواقع التي حصلت فيها الأحداث الحقيقية.

موقع استراتيجي

قال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «يأتي عرض الفيلم احتفاء بسلسلة المشاريع التنموية التي تنطلق في خورفكان، بتوجيهات وإشراف شخصي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ إذ يجسد الفيلم المكانة المهمة والتاريخية التي تمتلكها المدينة».وأضاف: «ظل موقع المدينة الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمنافذ المائية المهمة في الإمارة والدولة، مطمعاً لحملات السيطرة والاحتلال، لكنها كلها اندحرت على مشارف هذه المدينة التي سطّر أبناؤها مشاهد أصيلة في الدفاع عن الوطن، لهذا حرصنا على إنتاج هذا العمل الذي أراد من خلاله صاحب السمو، حاكم الشارقة، أن يرسّخ فكرة المقاومة التي أبدتها المدينة، ويعرض مشاهد التضحية والفداء التي قدّمها أهالي المدينة في صد العدوان».

وسيتم افتتاح المدرج ضمن حفل ضخم يشهد عروضاً كبيرة، حيث كان صاحب السمو حاكم الشارقة، وجّه بإنشاء عدد من المشاريع التنموية والحيوية في المدينة، في إطار حرص سموّه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة وتدعيمها بكل ما يلزم من مرافق وخدمات تعكس مكانتها التاريخية والسياحية في الدولة والمنطقة».

محمد حسن خلف: يجسد المكانة المهمة والتاريخية التي تمتلكها المدينة