شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «علاء الدين» في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: فدوى إبراهيم

انتهى فريق عمل المسلسل الخليجي «علاء الدين» من تصوير مشاهده، استعداداً لعرضه في رمضان المقبل، وهو من إخراج بطال سليمان، وبطولة الفنان عبدالناصر درويش في أول تعاون له مع المنتج والكاتب جمال سالم.

يشارك في العمل الذي تم تصويره في إمارة عجمان، نخبة من نجوم الإمارات والكويت، بينهم أحمد العونان، سلطان الفرج، علي التميمي، ميثم بدر، خليفة السعدي، نيفين ماضي، سعيد المعمري، رقية ماغي، وضيوف الشرف الفنانان أحمد الجسمي ومنصور الفيلي، ويشكل العمل نقلة في الإنتاج المحلي حيث يبتعد فيه المنتج جمال سالم عن نوعية الأعمال الكوميدية الإماراتية التراثية، كما يبرز دور مختلف لعبدالناصر درويش.

وأشار سالم من خلال سلسلة فيديوهات أطل فيها مع فناني العمل على جمهوره عبر حسابه في «إنستجرام»، إلى أن العمل مع عبدالناصر درويش يشكل إثراءً للمسلسل، خاصة أنها المرة الأولى التي يستكشف فيها هذا الفنان عن قرب ويتعرف إلى مدى التزامه وتعامله الهادئ والراقي مع زملائه، في حين أعرب درويش عن سعادته بتصوير عمله في الإمارات واتخاذه «كاركتر» مختلفاً ودور «صاحب أسرة»، مؤكداً أنه دور وعمل مختلف عما قدمه سابقاً.