شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر قراءة لأطلس أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قراءة لأطلس أهداف التنمية المستدامة، والتي أصدرها البنك الدولى فى نوفمبر 2020، للحديث عن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بالإضافة إلى دور دول العالم في هذا الملف وما حققوه من تطورات تفتح آفاقًا لتعزيز التعاون الدولى.

ويشمل التقرير تقييمًا لوضع الدول بما فيها مصر، من حيث تعاملها مع الأهداف المرتبطة مباشرةً بملف الطاقة والبيئة، والمتعلقة بتوفير طاقة نظيفة ميسورة التكلفة، إلي جانب الحفاظ علي الحياة البرية والبحرية والتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار التقرير، إلى تقييم خاص بالموقف، من حيث الأهداف المشتركة بين شؤون البيئة والطاقة، وملف الصحة، مثل توافر المياه النظيفة، ومع الملف الإقتصادى من حيث ترشيد الإنتاج والإستهلاك، ومع ملف الحماية الإجتماعية والأمن الغذائى، وجميع الملفات النوعية، والتي تهدف لبناء المجتمعات والمدن المستدامة، خاصةً فيما يتعلق بالهواء النظيف والنقل المستدام.

وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بآفاق التعاون الدولى تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشيرًا إلى جهود وزارة التعاون الدولى، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، تحت مظلة البنك الدولى ومجموعة من المانحين الدوليين، فى دخول مصر فى عدد من الشراكات الدولية تجاوزت قيمتها 4.547 مليار دولار كمساعدات رسمية، و 2.761 كتمويل للقطاع الخاص فى 2020، كلها مرتبطة بمشروعات قائمة على تحقيق حزم من أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار التقرير إلى علاقة الدستور المصرى، خصوصًا المواد 32 و 29 و 79 و 45 و 46 بأهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بشؤون البيئة و الطاقة، إضافةً إلى الهدف الخامس المتعلق بالاستدامة البيئية فى إستراتيجية مصر 2030.

واختتم التقرير بحزمة من 12 توصية رئيسية لصانع القرار المصرى، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الإمارات وتونس وكازاخستان والصين، وتقييم الأوضاع فى إثيوبيا، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الإدارية، والمبادرات التشريعية والتنفيذية التى يمكن أن تأخذ بها الجهات و الوزارات المعنية، خاصةً وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.