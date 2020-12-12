شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تتابع مواجهة التغير المناخى ومستجدات التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة، وخاصة محافظة الإسكندرية، وموافاة اللجنة بخطة اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 436 لسنة 2017 بشأن دراسة التمويل اللازم لرفع كفاءة وإحلال محطات وشبكات الصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار والسيول، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق.

كما تناقش اللجنة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لتلافي تكرار غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي في محافظة الإسكندرية، وموافاة اللجنة بما انتهت إليه كل من وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، محافظة الإسكندرية، هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ومجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر بالعجمي، للإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الغرق من خلال إعادة تأهيل وتطوير شاطي 6 أكتوبر.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة لما اتخذته الحكومة من آليات للتطبيقات الصحيحة لتحقيق فلسفة القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) سنة ۲۰۲۰، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع موافاة اللجنة.

أولا: التنمية المحلية، إجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة، فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوي الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

ثانيا: وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكل مدينة على حدة.

ثالثا: وزارة العدل، عدد القضايا الخاصة بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية ولكل محافظة على حدة.

رابعا: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصر بجميع المباني القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع أنحاء الجمهورية والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي وعدد الطوابق وحاجة المبني للترميم واتصالها بالمرافق.

وينعقد الاجتماع بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.