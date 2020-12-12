لبنان يُسجل 1540 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 145 ألفا و245 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان اليوم

السبت - إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فيإلى 1190 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13902 فحصا تشمل المقيمين

داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وفي وقت سابق تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الإجمالي في لبنان، الخميس، 122 ألفا، فيما قارب عدد الوفيات الألف، في وقت تشهد البلاد تشديدا للقيود المفروضة بهدف احتواء حدة تفشي الجائحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.