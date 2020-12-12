المغرب يُسجل 3033 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت تسجيل 3033 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 397 ألفا و597 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة، فيما تم تسجيل 3277 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 353 ألفا و98

حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4096 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 391521.

كما سجلت الوزارة 65 وفاة ارتفاعا من 57 في يوم أمس ليصل مجمل الوفيات إلى 6492.

وتعافى 4249 شخصا في نفس المدة، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 345934 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد كوفيد-19، والتي ستستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق إن التطعيم سيكون مجانيا لجميع المغاربة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.