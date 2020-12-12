فلسطين: 8425 إجمالي الإصابات بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالة وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم؛ ما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 327 حالة، والإصابات 8425 إصابة.
صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 9.
وأشارت الخارجية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت- إلى أن سفارة فلسطين لدى تركيا سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 11، فيما سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في
صفوف الجالية؛ ما يرفع عدد الإصابات هناك إلى 5498 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في
وفي وقت سابق أظهرت نتائج مسح للجهاز
وشمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الـ5 من مارس و الـ25 من مايو.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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