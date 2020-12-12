استغلال عمليات القتل في الحرب الإثيوبية

أظهر تقرير من وكالة أسوشيتد برس أن الشيء الوحيد الذي يمكن للناجين الاتفاق عليه في الحرب الإثيوبية، هو أن مئات الأشخاص قتلوا في مدينة إثيوبية واحدة. ولكن جاء الاختلاف في من الذي قام بالقتل، حيث انقسموا بين قوات الحكومة الإثيوبية، وقوات تيغراي الشعبية.

فالروايات المتضاربة هي رمز للحرب التي لا يُعرف عنها سوى القليل منذ دخول القوات الإثيوبية تيغراي في 4 نوفمبر وعزلت المنطقة عن العالم، وقيدت الوصول إلى الصحفيين وعمال الإغاثة على حد سواء. لأسابيع، انخفضت المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بشكل ينذر بالخطر.

حيث استغل كل جانب من الحكومة الإثيوبية وحكومة تيغراي، عمليات القتل في ماي كادرا لدعم قضيته.

هجوم أمهرة

ذكر شهود عيان أن قوات الأمن وحلفاءها هاجموا المدنيين في بلدة ماي كادرا بالمناجل والسكاكين أو خنقوهم بالحبال.

وقالوا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومنظمة العفو الدولية، إن القوات التيغراي العرقية وحلفاءها هاجموا أمهرة - إحدى أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا ولكنها أقلية في تيغراي.

وفي السودان، حيث فر ما يقرب من 50000 شخص، قدم أحد اللاجئين من أصل أمهرة رواية مماثلة لوكالة أسوشيتد برس.

لكن أكثر من 12 لاجئًا من تيغرايان أخبروا الوكالة أن العكس هو الصحيح: في قصص مشابهة بشكل لافت للنظر، قالوا إنهم وآخرون استهدفوا من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات أمهرة الإقليمية المتحالفة.

وتقول منظمة العفو الدولية الآن إنه من المحتمل أن يكون مدنيون من كلا العرقين قد استُهدفوا في ماي كادرا.

وقال تسفالم جيرماي، وهو من عرق تيغراي فر إلى السودان مع أسرته، عن القوات الإثيوبية والأمهرة: «أي شخص يعثرون عليه، سيقتلوه». قال إنه رأى مئات الجثث، وهو يقوم بإشارة تقطيع في رقبته ورأسه وهو يتذكر الجروح.

لكن لاجئ آخر، أبيبيت ريفي، قال لوكالة أسوشيتد برس، إن العديد من عرقية الأمهرة مثله الذين بقوا في الخلف قد ذبحوا على أيدي قوات تيغرايان.

- بدأ الصراع بعد شهور من الاحتكاك بين الحكومتين، اللتين تعتبر كل منهما الأخرى الآن غير شرعية.

- سيطر زعماء تيغراي ذات مرة على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، لكن رئيس الوزراء آبي أحمد همشهم عندما وصل إلى السلطة في عام 2018.

- أدت التوترات المستمرة حول أرض غرب تيغراي، حيث تقع ماي كادرا، بين تيغراي وأمهرة إلى إضافة الوقود إلى النار.

- قالت منظمة العفو الدولية إنها أكدت مقتل ما لا يقل عن المئات، في ماي كادرا، باستخدام تحديد الموقع الجغرافي للتحقق من مقاطع فيديو وصور للجثث.