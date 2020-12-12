سيف اليزيد - تناقش شركة «توتال إس إي» النفطية خطة لخفض 500 وظيفة بصورة طوعية في فرنسا، حيث توظف الشركة 35 ألف موظف، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي باتريك بويان.

وقال بويان اليوم السبت: إن المحادثات جارية الآن، مضيفا: «هناك مفاوضات وسوف نرى.. ربما يكون العدد 300 أو قد يصل إلى 700»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن تلك الخطة تأتي ضمن مشروع لإعادة تنظيم عمليات البحث والتطوير، والاستعانة بموظفين أصغر سنا ولديهم المهارات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر «توتال» تبحث خفض 500 وظيفة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.