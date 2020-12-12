لمحة عن مملكة بوتان التي أعلنت إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية معها

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 40 دقيقة

بعد اعلان إسرائيل، توقيع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان، اليكم لمحة عن هذه المملكة:

بوتان هي مملكة صغيرة ونائية في جبال الهيمالايا جنوبي آسيا، وهي بلد غير ساحلي حيث تقع عند الطرف الشرقي لجبال الهيمالايا ويحدها من الجنوب والشرق والغرب الهند، ومن الشمال الصين.

ولا يتجاوز عدد سكان بوتان 750 ألف نسمة، وتمتد على مساحة 38.8 كم مربعا. ويطلق البوتانيون على بلدهم اسم ”دروك يول“ والتي تعني ”أرض التنين“.

بوتان

وتطور النظام السياسي في بوتان من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية، وفي عام 1999، أنشأ الملك الرابع لبوتان مجلس الوزراء.

بوتان

ويصل أعداد المتطوعين في جيش بوتان إلى نحو 16000 عسكري، وتبلغ ميزانيته السنوية نحو 14 مليون دولار.

وعملة بوتان هي نغولتروم وترتبط قيمتها بالروبية الهندية، كما تستخدم أيضا الروبية كعملة قانونية في البلاد.

العملة الوطنية

واللغة الوطنية في بوتان هي دزونخا وهي واحدة من 53 لغة في أسرة اللغات التبتية، ولكن التعليم باللغة الإنكليزية.

ويقدر أن حوالي ثلاثة أرباع الشعب البوتاني يتبع الديانة البوذية والتي هي أيضا دين الدولة.

وتعد الرماية الرياضة الأكثر شعبية في بوتان، بينما منتخب كرة القدم انضم إلى الفيفا عام 2000.

وصنفت مجلة ”بيزنس ويك“ بوتان أسعد بلد في آسيا في عام 2006، وثامن أسعد البلدان في العالم، نقلا عن مسح عالمي أجرته جامعة ليستر، وذلك بحسب “ارم نيوز”.