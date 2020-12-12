العفو الدولية: إعدام إيران للصحافي زام يظهر وحشية النظام

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 8:58 مساءً

اعتبرت منظمة العفو الدولية، إعدام إيران للصحافي روح الله زام ضربة قاتلة لحرية التعبير، كما يظهر وحشية النظام الإيراني.

كما اكدت “العفو الدولية” أن إعدام زام يهدف لبث الخوف وردع المعارضة، داعية العالم للتحرك ضد اعتداءات إيران المروعة على الحياة وحرية التعبير.

وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام الإيراني لوقف استخدام الإعدام كسلاح للقمع، مؤكدة أن طهران تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي.

وكانت وسائل إعلام محلية معارضة في إيران أفادت اليوم، بأن السلطات أعدمت الصحافي المعارض روح الله زام، بزعم ضلوعه باحتجاجات مناهضة للحكومة في البلاد.

يشار إلى أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، كان أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة العليا أيدت حكم إعدام روح الله زام، وذلك بعدما وجّه له الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، 13 تهمة.

وفي تموز الماضي، وصف محمد علي زام، والد روح الله زام، حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة بأنه غير قانوني، وأعلن أن ابنه حُرم من أبسط حقوقه أثناء المحاكمة.

وأضاف أن ابنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، وأن هذا الحق قد أُلغي “بتوجيه من مسؤول قضائي لصالح التحقيق المتحيز للضباط والمحققين”.

يشار إلى أن نبأ إعدام الصحافي الإيراني كان أثار انتقاداً دولياً واسعاً، فبعدما أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن صدمتها من الحادث، عبّرت السويد عن قلقها مما حدث، مشددة أنه على إيران احترام التزامات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وذلك بحسب “العربية”.