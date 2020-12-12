هل كذب روحاني حول مجانية علاج مصابي كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 7:56 مساءً

فيما تشهد بعض المناطق الإيرانية انخفاضاً بطيئاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حذر مسؤولون حكوميون في قطاع الصحة من خطورة اندلاع موجة أخرى قاسية الشهر المقبل.

وكان لافتاً اليوم ما أعلن عنه رئيس جمعية العناية المركزة الإيرانية، علي أمير سوادكوهي من أن علاج مرضى كورونا في المستشفيات الإيرانية ليس بالمجان حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

كلام سوادكوهي الذي يعد تكذيباً ضمنياً لتصريحات الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، الذي أعلن في وقت سابق قائلاً: “نحن باعتبارنا دولة تخضع للعقوبات أبدينا مقاومة من أنفسنا وقمنا بمعالجة المرضى بشكل مجاني”.

وفي تصريح أدلى بها إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، قال سوادكوهي: “رئيس الجمهورية يعلن أن جميع الإجراءات مجانية ولكن الأمر ليس كذلك، وقد يتم دفع جميع تكاليف العلاج في المستشفيات، ولا تدفع الحكومة أي دعم”.

وأضاف: “هناك ادعاء بخصوص مجانية الخدمات مثل قصة حجز لقاح كورونا الذي تكلم عنه وزير الصحة، لكن رئيس البنك المركزي ادعى في الوقت نفسه أننا لم نتمكن من حجزه ولا تسمح العقوبات لنا بشرائه”.

من ناحية أخرى قالت رئيسة لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، ناهيد خداكرمي، لوكالة “فارس” للأنباء، اليوم السبت 12 كانون الأول: توفي أول من أمس الخميس 74 شخصا، وأمس الجمعة توفي 52 شخصا، في طهران، بسبب كورونا، وهو ما يمثل انخفاضا بطيئا في إحصاءات كورونا، ونتوقع استمرار هذا الانخفاض حتى نهاية كانون الأول الحالي.

وأكدت خداكرمي: “ولكننا قلقون من اندلاع موجة أخرى الشهر المقبل”.

وتفيد آخر إحصاءات وزارة الصحة في إيران أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 8201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 221 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة المذكورة.