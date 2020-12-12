انفجار في مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 8:02 مساءً

وقع انفجار في مطار بغداد الدولي اليوم السبت في منطقة تضم مجمعات عسكرية عراقية، لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية ، حسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية .

وأشارت مصادر أمنية لقناة الحرة إلى أن “جسما غريبا انفجر في أرض تابعة للمطار دون وقوع إصابات”، قالت: “الإنفجار وقع بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل المطار”.

ونفى المصدر للحرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحليق طائرة أميركية أو تصاعد لأعمدة الدخان.

وقالت مصادر أخرى لوكالة رويترز إن الانفجار نتج عن جسم مجهول لم تتضح طبيعته بعد، وقد يكون قذيفة أو عبوة ناسفة.

وقال الضابط في شرطة بغداد، أحمد خلف، إن “انفجارا وقع داخل الجزء العسكري من مطار بغداد، نتيجة سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر‎”.

وأوضح خلف أن الانفجار “وقع في المنطقة الفاصلة بين قاعدة علاء الجوية العسكرية، ومبنى مدرسة الرد السريع (تتبع وزارة الداخلية)”.

وأكد أنه لم يخلف ضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة 09:15 ت.غ.

ويضم مطار بغداد مدرجين، أحدهما للطائرات العسكرية والآخر للمدنية.