إلبايس: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء أكبر انتكاسة للبوليساريو منذ 1991

أكدت صحيفة (إلباييس) الإسبانية، اليوم السبت، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء شكل “أكبر انتكاسة للبوليساريو منذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 1991”.

وكتبت الصحيفة واسعة الانتشار أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء هو “ضربة موجعة للبوليساريو”.

وأوضحت (إلباييس) أن المغرب نجح خلال العقود الثلاثة الأخيرة في تعزيز موقفه في المجالات الدبلوماسية والتجارية، وذلك بفضل “تحالفات دولية قوية”.

وسجلت اليومية أنه منذ سنة 2007 حين قدم المغرب للأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، توقف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن استخدام كلمة “الاستفتاء” في قراراته، وغير ذلك حرفيا واصفا مقترح الحكم الذاتي بـ “ذي المصداقية، البراغماتي والواقعي”.

وقالت (إلباييس) “وبهذه الطريقة، دعمت الأمم المتحدة منذ عدة عقود موقف المغرب من قضية الصحراء”.