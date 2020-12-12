شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قوات «الانتقالي» تواصل الخروج من عدن والان نبدء بالتفاصيل

تواصل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الخروج من عدن. وكان تحالف الشرعية في اليمن، أكد أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية. وأضاف التحالف: "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة و تسير بإشراف من قوات التحالف".

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