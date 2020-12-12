التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3033 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3033 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1239 حالة جديدة، منها 948 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 556 حالة، من بينها 145 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة، سجلت 286 حالة، منها 96 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 208 حالة، منها 46 حالة بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 342 حالة، منها 122 حالة بطنجة. وبجهة الشرق سجلت 68 حالة، ثم 69 حالة بفاس مكناس، و47 بجهة بني ملال خنيفرة، و79 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و39 حالة بكلميم واد نون، و85 بجهة درعة تافلالت، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 15 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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