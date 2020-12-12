تعادل فريق المغرب الفاسي في المباراة التي واجه خلالها فريق يوسفية برشيد، لحساب منافسات الجولة الثالثة للبطولة الاحترافية.

وافتتح الفريق الفاسي حصة التهديف بواسطة اللاعبي محمد لفقيه من ضربة جزاء قبل ان ينجح فريق يوسفية برشيد في تعديل الكفة بواسطة اللاعب يونس الحواصلي.

ورفع “الماص” رصيده من النقاط الی 5 محتلا المركز الرابع مٶقتا، في وقت حصد فيه يوسفية برشيد نقطته الثانية، جعلته في المركز الـ 11 في سبورة الترتيب العام المٶقت للبطولة الاحترافية في نسختها الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر البطولة الاحترافية.. المغرب الفاسي “يتعادل” مع يوسفية برشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.