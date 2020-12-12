شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، الالتزام التام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.

وقال التحالف، في بيان له اليوم، إن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.