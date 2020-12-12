شكرا لقرائتكم خبر عن "أسترازينيكا" تستحوذ على "أليكسيون" لتوسيع نشاطها في علم المناعة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الصفقة بعدما قالت أسترازينيكا إنها تجري المزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كان لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90 في المئة وهو ما قد يؤخر موعد إطلاقه.
وقالت الشركة البريطانية اليوم السبت إن حاملي أسهم أليكسيون سيحصلون على 60 دولار نقدا وحصصا بقيمة 115 دولارا للسهم الواحد.
وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا "إنها فرصة رائعة لنا لتسريع تطورنا في مجال علم المناعة والدخول في شريحة جديدة من الأمراض والتعامل مع شريحة جديدة من الأطباء والمرضى لم نكن قادرين على تغطيتها".
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