1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا في لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، برصد 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد وصل إلى 145245 حالة، في وقت ارتفع عدد وفيات الوباء إلى 1190.
وأكدت الوزارة أن هناك 7 إصابات جديدة تعود لموظفين في القطاع الصحي، ما رفع عدد إصابات القطاع منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 1830 حالة.
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