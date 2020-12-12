أعلنت السلطات الأميركية، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر - بايونتيك" ستصل، صباح الاثنين المقبل، إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية "راب سبيد"، التي أنشأتها الحكومة الأميركية، لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 "بدأت عمليات التوزيع" وستصل "الشحنات الأولى صباح الاثنين". وأضاف "نحن واثقون بنسبة 100 في المئة من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأميركيين" في هذا الموعد.





كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين المقبل.. مراكز اللقاح الأميركية تتلقى أولى الجرعات بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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