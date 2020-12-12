المرور تصدر بياناً بشأن مرور المركبات الكبيرة في بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، بياناً جديداً بشأن مرور المركبات الكبيرة في بغداد. وتضمن البيان السماح لهم باستخدام الطرق السريعة خلال النهار دون الدخول للاحياء السكنية. وأدناه نص البيان:

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