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المرور تصدر بياناً بشأن مرور المركبات الكبيرة في بغداد

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اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، بياناً جديداً بشأن مرور المركبات الكبيرة في بغداد.

وتضمن البيان السماح لهم باستخدام الطرق السريعة خلال النهار دون الدخول للاحياء السكنية.

 

وأدناه نص البيان: 

 

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