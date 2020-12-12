الانيق والعندليب يتعادلان في قمة الاهداف الجميلة

2020-12-12 | 18:20
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في قمة اقيمت على ملعب الشعب الدولي، تعادل الطلبة امام الوسط 2-2 في مباراة مثيرة اجريت ضمن منافسات الاسبوع الثامن من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
في الشوط الثاني تصاعد الاداء تدريجياً، وفي الوقت الذي كان يهاجم فيه عندليب الفرات، فاجأه الانيق بهدف ثانٍ من جملة تكتيكية انتهت برأسية ذو الفقار عايد في الدقيقة 68.
ليتدخل الكادر التدريبي لعندليب الفرات ويجري تغييراته التي اسهمت بتسليط الضغط على دفاع الانيق وبالفعل نال العندليب ما اراد بتسجيله هدف التعديل بتوقيع رسلان حنون في الدقيقة 75.
التعادل قسم النقاط بين الفريقين، فعندليب الفرات عزز صدارته برصيد 17 نقطة، فيما اصبح رصيد الانيق 13 نقطة في وصافة الترتيب العام.
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