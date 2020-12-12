داعش يختطف موظفين دوليين اثنين في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطف تنظيم داعش الإرهابي، موظفان في منظمتين دوليتين، في ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا، بحسب مصادر إنسانية وأمنية السبت.

والموظفان أحدهما في برنامج الأغذية العالمي، وزميل له في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق المصادر ذاتها.



وأعلن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الفرع الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام الإرهابية عام 2016، مسؤوليته عن عملية الخطف التي تمت عند حاجز بين قرية ماينوك وميدوغوري، عاصمة الولاية.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة، أن "إرهابيي تنظيم داعش في غرب أفريقيا اختطفا العاملين الإنسانيين عند حاجز أقاموه قرب جاناكا".

وكان المخطوفان عائدين من حفل الزفاف أقيم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية أداماوا المجاورة إلى مايدوغوري، حين تم توقيفهما في منتصف النهار عند الحاجز الزائف، وفق المصدر.

ويواصل تنظيم بوكو حرام وداعش الإرهابيين في غرب أفريقيا، نشر الذعر في شمال شرقي نيجيريا، حيث أسفرت عملياتهما الإرهابية عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين، خلال 10 سنوات.