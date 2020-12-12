إعدام ثاني نزيل في سجن أمريكي

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وتم إعدام الفريد بورجوا (56 عاما) بحقنة قاتلة أمس الأول، في المجمع الإصلاحي الاتحادي في تير هوت بولاية إنديانا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وقد أدين في 2004 بإساءة معاملة ابنته البالغة من العمر عامين ونصف، وتعذيبها وقتلها.وأعدم الخميس الماضي براندون برنارد (40 عاما) بحقنة قاتلة في المجمع الإصلاحي في تير هوت، بسبب ارتكابه جريمة قتل مزدوجة في عصابة عندما كان يبلغ من العمر (18 عاما)، وأعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست عن معارضتها الشديدة لحكم بالإعدام الصادر بحقه.
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