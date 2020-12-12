شكرا لقرائتكم خبر إيران تنفذ حكم الإعدام في رئيس موقع «أمد نيوز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إيران فجر أمس حكم الإعدام بحق المدون «روح الله زم»، أحد العناصر الرئيسة المناهضة للثورة الإيرانية ورئيس موقع تيليجرام «أمد نيوز»، والموجه لأعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووفقا للوكالة، تشمل التهم التي وجهت للمدون الإفساد في الأرض، جراء تحريضه على الاحتجاجات التي اندلعت في 2017، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة، وجهاز الاستخبارات الفرنسي منذ 2018 لغاية القبض عليه، والتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية للجمهورية الإيرانية منذ 2018 لغاية القبض عليه في أكتوبر 2019.

واندلعت المظاهرات في ديسمبر 2017 بسبب الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم اتسعت رقعتها إلى مسيرات ضد المؤسسة الدينية والأمنية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين إسماعيلي الثلاثاء الماضي، أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق المدون والمعارض روح الله زم في يونيو الماضي.

يشار إلى أن المدون أدان بشكل خاص تزوير الانتخابات المزعوم، وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009 ثم فر المنشق إلى فرنسا عبر ماليزيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، هناك مزاعم بأن المدون قد استدرجته قوات الأمن الإيرانية إلى العراق المجاور، واعتقل هناك أواخر العام الماضي ونقل إلى إيران، ومنذ ذلك الحين أقر زم خلال جلسات استماع عدة بالمحكمة بأنه مذنب وطلب الصفح، وفقا للمواقع الإيرانية.