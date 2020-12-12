شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُلقي القبض على صاحب واقعة «الألعاب النارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

ألقت شرطة دبي القبض على شاب استخدم ألعاباً نارية في إحدى المناطق السكنية، بصورة خطرة، عندما كان يحتفل بقدوم مولوده الجديد، متسبباً في بعض الأضرار البسيطة في الممتلكات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم استعمال الألعاب النارية؛ لما تخلّفه من حوادث مؤسفة، لاسيما أنها تشكل خطراً على مستخدميها وتطال الموجودين في محيط استعمالها، وقد تسبب حروقاً وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تُحدث أضراراً في الممتلكات.

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