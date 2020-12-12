شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يشن هجوماً ضارياً على مرتضى منصور ونجله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، هجوماً ضارياً على أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بالزمالك، ونجل رئيس الزمالك السابق الذي تقرر حل مجلس إدارته بعد مشاكل مالية وعدة أمور أدت به إلى نيابة الأموال العامة.

وقال ميدو إن أمير مرتضى أنشأ لجاناً إلكترونية للهجوم ضد الشخصيات العامة وتوجيه آراء معينة عبر مواقع التواصل، وأضاف: «تعرضت لهجوم شرس منذ نشر صورتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية، وللأسف هذا الهجوم نابع من لجان إلكترونية».

وتابع: «كما قلت سألتقط الصور التذكارية مع الخطيب كلما رأيته، فهو رمز وأسطورة كروية، وهذا الأمر لا ينتقص من زملكاويتي وانتمائي للفريق الأبيض».

وهاجم ميدو أمير مرتضى بقوله «أمير لا يساوي شيئاً بدون والده، هو ووالده يظنان أن الزمالك انهار بعد رحيلهما، وهو أمر غير صحيح ولن يحدث».

وأكد أن مرتضى وأبناءه يجب أن يختفوا من الحياة الرياضية بالكامل، لأنهم زرعوا التعصب بشكل واضح.

وأضاف:«تشاجرت مع مرتضى في عز قوته، ولجأت للقضاء ضده وقام أيضاً بتحريك دعوى قضائية ضدي ولكنني حاولت تجنب الحديث عن مرتضى بعد قرار عزله».

وتابع: «من يخرج من الزمالك يجب أن يخاف على الكيان بدلاً من محاربته ومحاولة هدمه، مرتضى يحاول إفشال من يعمل حالياً بالزمالك».

وقال مدرب الزمالك السابق: «أمير مرتضى يكتب عبر تويتر عني إلى مزبلة التاريخ.. من أمير مرتضى في الأساس؟».

وأكد أنه سبق أن حدثت مشكلة بينه وبين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق حين كان لاعباً ولكن هناك تقدير لقيمته ونجاحاته وهو ما يحدث أيضاً مع محمود الخطيب.