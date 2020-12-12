شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تركى يعرض مؤسسات تركية باعها أردوغان للأجانب بقائمة 13 مترا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض نائب مدينة طرابزون عن حزب الشعب الجمهورى التركى، أحمد كايا، قائمة بالممتلكات العامة التى باعها حزب العدالة والتنمية لمدة 18 عامًا، وبلغ طولها 13 مترًا، وذلك خلال جلسة بالبرلمان التركى ردًا على تصريحات للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ادعى خلالها أنه لا يبيع مؤسسات الدولة بل يعيد تدويرها.

ووفقًا لما ذكره موقع «تى 24» التركى، فقد طرح كايا، قائمتين على أرضية البرلمان التركى، مشيرًا إلى أن إحداهما تتضمن ما باعه حزب «العدالة والتنمية» من ممتلكات الدولة على مدار 18 عامًا، والأخرى تتضمن ما قدمه حزب الشعب الجمهورى للأمة التركية.

وقال أحمد كايا خلال طرحه القائمتين على أرضية البرلمان التركى، «انظروا هذه القائمة هى قائمة الموانئ والمنشآت الصناعية التى بناها حزب الشعب الجمهورى، أما هذه القائمة فهى قائمة بما باعه حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عامًا" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

يُذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، برر بيع حصة من بورصة إسطنبول لقطر وأيضًا بيع مصنع تانك باليت للدبابات بأن هذا مجرد إعادة تدوير للمنشآت فى تركيا، فيما اعتبرت المعارضة التركية أن ما فعلته حكومة أردوغان خصخصة للممتلكات العامة.