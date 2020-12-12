احتفالًا بالعيد الوطني للسودان.. 50% تخفيضًا على تذاكر مصر للطيران للخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، طرح تخفيض 50%، على تذاكر السفر بين القاهرة والخرطوم للمسافرين من أول يناير المقبل، في إطار احتفالات جمهورية السودان الشقيقة بعيدها الوطني والذي يتزامن مع أول يناير من كل عام.
وقالت مصر للطيران، إنه يُمكن للركاب الاستفادة من العرض، من خلال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر الجاري من خلال القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق مركز الاتصالات 1717، ومكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلتين يوميًا بين القاهرة والخرطوم.
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