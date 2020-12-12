وزير التعليم الأسبق: "كورونا ساهمت في قبول أكبر للروبوتات بأماكن العمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور يسرى الجمل، رئيس الجمعية العلمية للحاسبات ووزير التعليم الأسبق، إن جائحة كورونا فرضت طلبًا غير مسبوق على حلول تكنولوجيا الصحة الرقمية مثل فحص السكان وتتبع العدوى وتحديد أولويات استخدام الموارد وغيرها.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب "بين النظرية والتطبيق" في نسخته رقم 30، الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

وأضاف الجمل أن أزمة وباء كورونا شهدت تحولا كبيرا أيضا في المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي ومشاركة البيانات، منوها إلى أنها ساهمت في قبول أكبر للروبوتات في المستشفيات وأماكن العمل ومشاركة البيانات لرصد انتشار الفيروس.

وأوضح وزير التعليم الأسبق، أن الإغلاق أدى إلى زيادة هائلة في النشاط عبر الإنترنت للتعليم والأعمال والإدارة العامة والبحث والتفاعل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أكدت على الدور الحاسم المطلق لحوكمة البيانات الرقمية في المجتمعات الحديثة.