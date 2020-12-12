للـ3 سنوات.. التعليم: امتحانات الثانوية إلكترونيًا بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إنه بداية من هذا العام الدراسي 2020/2021، تخوض المرحلة الثانوية بالكامل الامتحانات إلكترونيًا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التقييم بالطريقة الجديدة، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن التصحيح الإلكتروني يضمن عدالة التصحيح ويعطي الطالب تقريرا مفصلا لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي المنهج؛ وفي حال حدوث أية مشكلات تقنية خلال الاختبار التدريبي للصف الأول الثانوي فلا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أية مشكلات والتعامل معها.

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