روسيا تُعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد أول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان .
حفظ السلام تقوم بمراقة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في قره باغ على مدار الساعة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم السبت - إنه جرى رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت، مشيرة الى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات
وكانت وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت - في وقت سابق اليوم - القوات الأذربيجانية بأنها استأنفت عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باغ، فيما
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورنو قره باخ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وينص الإعلان على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
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